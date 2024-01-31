Göynücek'te Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen programda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Can Mantaş ve İlçe Emniyet Amiri Uğur Buğra Akkoyunlu'nun yanı sıra ilgili kurumların amirleri katıldı.

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