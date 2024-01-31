Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Göynücek'te Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynücek'te Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen programda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Can Mantaş ve İlçe Emniyet Amiri Uğur Buğra Akkoyunlu'nun yanı sıra ilgili kurumların amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Doruk esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Amasya Valisi Doruk esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınları için kitaplık ku...
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınları için kitaplık ku...
        Amasya'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Amasya'da şeker komasına giren tır sürücüsü aracın camı kırılarak çıkarıldı
        Amasya'da şeker komasına giren tır sürücüsü aracın camı kırılarak çıkarıldı
        Yabani kuşları yakalayıp satan şüpheliye operasyon
        Yabani kuşları yakalayıp satan şüpheliye operasyon
        Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıld...
        Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıld...