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        Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafik kazasına karışan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 02:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 03:09
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        Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafik kazasına karışan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

        Polisin takibi sırasında şarampole devrilen otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, Olayla ilgili sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan İ.F.B. gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık durumun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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