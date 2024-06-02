Amasya'daki 159 yıllık Kızlar Mektebi restorasyonla kütüphaneye dönüştürülüyor

CİHAN OKUR - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ettirilen 159 yıllık Kızlar Mektebi, halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Sofular Mahallesi'nde 1865 yılında inşa edilen ve uzun yıllar atıl olan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından 1 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

"Şu anda kullandığımız İlçe Halk Kütüphanemiz Merzifon'un taleplerine yeterli gelmediğinden yeni bir kütüphane binası ihtiyacı doğdu. İlçemizde de tarihi doku olarak restorasyon yapılmayan sadece bu bina kalmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarını Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü takip ediyor. Çevremizde inşaatı devam eden lise ile faal olan fen lisesi ve meslek yüksekokulu da var. Böyle bir bölgede Kütüphane Müdürlüğü de olacak. Vatandaşlarımızdan da dönüşler çok olumlu. Kitaba ve kütüphaneye yatırım bizi çok mutlu ediyor."