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        Amasya'da gaziler ile öğrenciler spor şenliğinde bir araya geldi

        Amasya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 19 Eylül Gaziler Günü Spor Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:59
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        Amasya'da gaziler ile öğrenciler spor şenliğinde bir araya geldi
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        Amasya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 19 Eylül Gaziler Günü Spor Şenliği yapıldı.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte 65 gazi ok attı, masa tenisi oynadı ve çeşitli spor branşlarında bilgilendirildi.

        Genç sporcuların gösterilerinin ardından öğrencilerle bir araya gelen gaziler birlikte çeşitli spor etkinliklerine katıldı.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Gazileri onurlandırmak için böyle bir program yapıldı, biz de mutlu olduk, gururlandık." dedi.

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gökhan Keskin de "Çeşitli spor alanlarında gazilerimiz ve gençlerimiz beraber spor etkinlikleri yaparak gazilerimizle hoşça vakit geçirmek ve bu güzel günlere bir değer katmak adına böyle bir etkinliği tertip ettik." diye konuştu.

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        Galeri

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