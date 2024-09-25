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        Gümüşhacıköy'de marketler ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı

        Gümüşhacıköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, marketlerde ve okul kantinlerinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:43
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        Gümüşhacıköy'de marketler ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı
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        Gümüşhacıköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, marketlerde ve okul kantinlerinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Gıda kontrolörleri, denetimde ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını ve hijyen standartlarını detaylı şekilde inceledi.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Celal Eker, kurallara uymayan işletmelere yasal yaptırımların uygulanacağını ifade ederek, "Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir, bu konuda taviz vermemiz mümkün değil." dedi.

        Eker, denetimlerin sadece hijyen koşullarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, uygun saklama koşulları, etiket bilgileri ve öğrencilerin tüketimine uygunluğu da detaylı olarak inceleniyor. Denetimlerimiz esnasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması durumunda gerekli yasal işlemlere başlıyoruz." diye konuştu.

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