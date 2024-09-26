Suluova'da karakucak güreşleri yapıldı

Etkinliğe, Kaymakam Şafak Gürçam, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

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