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        Suluova'da karakucak güreşleri yapıldı

        Suluova Belediyesi tarafından, karakucak güreşleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:25
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        Suluova'da karakucak güreşleri yapıldı
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        Suluova Belediyesi tarafından, karakucak güreşleri düzenlendi.

        Suluova Belediyesi Yedikır Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen karakucak güreşlerinde farklı boylarda 295 güreşçi mücadele verdi.

        Belediye Başkanı Rıfat Uzun, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

        Başpehlivanlığı, finalde rakibi Bekir Can Özturgut'u yenen Hüseyin Civelek kazandı.

        Etkinliğe, Kaymakam Şafak Gürçam, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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