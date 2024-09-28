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        Suluova'da "Hz Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

        Suluova İlçe Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla "Hz Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:35
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        Suluova'da "Hz Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
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        Suluova İlçe Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla "Hz Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı gerçekleştirildi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, buradaki konuşmasında, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları kapsamında yurt genelinde olduğu gibi ilçelerinde de bu yılın teması olan "Hz. Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu programlar düzenlendiğini söyledi.

        Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı tarafından sunum yapıldı.

        Irmaklı, İslam dininin temel taşlarını ve Hz. Muhammed'in örnek hayatını ele aldı.

        Konferans sonunda Kaymakam Şafak Gürçam, Irmaklı'ya katılımından dolayı çiçek verdi.

        İnşaatı devam eden cami yapımındaki katkıları nedeniyle Yeni Şeker Camisi Derneği Başkanı Hasan Basri İnan ile eski dernek başkanı Murat Bayraktar'a da Irmaklı ve İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından plaket sunuldu.

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