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        Amasya'da öğrencilere sanal gerçeklik gözlüğüyle uzay yolculuğu

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE uzman öğretmeni Gökhan Sontay, Ziyapaşa Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerini "Artırılmış gerçeklik, metaverse ve sanal gerçeklik gözlüğü" ile uzay yolculuğuna çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:01
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        Amasya'da öğrencilere sanal gerçeklik gözlüğüyle uzay yolculuğu
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        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE uzman öğretmeni Gökhan Sontay, Ziyapaşa Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerini "Artırılmış gerçeklik, metaverse ve sanal gerçeklik gözlüğü" ile uzay yolculuğuna çıkardı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, eğitim teknolojilerini yakından deneyimleyerek uzay araçları ve güneş sistemi hakkında keyifli bir öğrenim süreci geçirdi.

        Öğrenciler, teknoloji destekli eğitim kapsamında artırılmış gerçeklik kartları kullanarak uzay araçları hakkında bilgi edindi.

        Sontay, öğrencilere teknolojinin eğitimdeki yerini göstererek, bilimsel kavramları daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

        Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleri ile güneş sistemi içerisinde sanal gezintiye çıkarak evreni keşfetme fırsatı bulduklarını anlatan Sontay, bu deneyimle hem eğlenip hem de evrendeki gezegenleri ve yıldızları tanıma fırsatını yakaladıklarını ifade etti.

        Bu tür etkinliklerle öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı ve geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Sontay, "Öğrencilerimiz, bu yenilikçi eğitim yöntemleriyle bilimsel bilgilere daha hızlı ulaşabiliyor ve öğrenme süreçlerine daha aktif katılım sağlıyorlar." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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