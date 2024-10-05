"Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi

Yetim Vakfınca Amasya'da, Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve İsrail'e tepki amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılanlar İsrail'i protesto ederek, duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü, resimler yaptı.

Yetim Vakfı Amasya temsilciliği adına açıklama yapan 16 yaşındaki Beyazıt Eren Çınarcı, 1917 Balfour Deklarasyonu ile Yahudi göçlerine açılan, ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.