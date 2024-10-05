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        "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi

        Yetim Vakfınca Amasya'da, Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve İsrail'e tepki amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:11
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        "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi
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        Yetim Vakfınca Amasya'da, Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve İsrail'e tepki amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılanlar İsrail'i protesto ederek, duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü, resimler yaptı.

        Yetim Vakfı Amasya temsilciliği adına açıklama yapan 16 yaşındaki Beyazıt Eren Çınarcı, 1917 Balfour Deklarasyonu ile Yahudi göçlerine açılan, ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.

        Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin öldüğünü, 100 bine yakın kişinin de yaralandığını dile getiren Çınarcı, "70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler, her geçen gün daha da çirkinleşmektedir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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