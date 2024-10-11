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        Gümüşhacıköy'de üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:09
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        Gümüşhacıköy'de üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

        Kafeteryaları denetleyen ekipler, 27 aracı kontrol etti, 75 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, "Üniversite öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli ortamda eğitim görmeleri öncelikli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda asayiş uygulamalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve emniyet güçlerine destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

        Delak, uygulama ile sadece suç işleyenleri yakalamayı değil, aynı zamanda potansiyel suçları önlemek ve gençlere yönelik olumsuz etkileri azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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