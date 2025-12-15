Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri teknolojik ürünleri sergiledi

        Amasya'da bulunan meslek lisesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla geliştirdikleri teknolojik ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:54
        Amasya'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri teknolojik ürünleri sergiledi
        Amasya'da bulunan meslek lisesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla geliştirdikleri teknolojik ürünler sergilendi.

        Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, meslek lisesi öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yıl boyunca yaptıkları teknolojik projeleri sergiledi.

        Programda, öğrencilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeşil perde, uzaktan kontrol edilebilen akıllı sera, ezberci taşıyıcı robot, mekanik adım atma terapi makinesi, yaşam çiçeği, aircode uçan arabaların otonom kodlaması, picode şifreleme programı ve astronomik yönelimli güneş enerji panelleri gibi birçok proje sergilendi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Amasya’da bulunan meslek liselerinin yaptığı çalışmaların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

        Meslek liselerinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Bakan, "Hakikaten her birisi birbirinden kıymetli eserler yapmışlar. Bunun en güzel tarafı ve can alıcı noktası şu ki konuştuğum bütün öğrenci kardeşlerimiz kendileri bu işleri çok severek yapıyorlar. Bu işi severek yapmaları çok kıymetli ve ülkemiz için, geleceğimiz için başarının da en önemli anahtarlarından bir tanesi işimizi severek yapmak olacak. Bu kardeşlerimizde bunu gördük, onlara şahitlik ettik." diye konuştu.

        Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mustafa Yusuf Çiçek ise "Ülkemizin gelişmesi için kendi imkanlarımızla burada buluşlar, icatlar yapıyoruz. Biz de akıllı sera yaptık, ezberci robot kol yaptık, ülkemizin imkanlarını geliştirmek için." dedi.

        Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Emir Bişkin de "Burada gördüğünüz üzere 11 projemiz var. Kendi imkanlarımızla yaptığımız projelerimiz. Bu projelerin bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

