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        Amasya'da hastane bünyesindeki gebe okulu anne adaylarını doğum ve sonrasına hazırlıyor

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:52
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        Amasya'da hastane bünyesindeki gebe okulu anne adaylarını doğum ve sonrasına hazırlıyor
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        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor.

        Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

        Başhekim Yardımcısı Dr. Hatice Dörtok Demir, gebe okulunun yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini, yıllık ortalama 500 anne adayına eğitim verdiklerini söyledi.

        Demir, "Gebelerimizin hamilelik süreci boyunca doğum konusunda, bebek bakımı konusunda eğitim almaları sağlanıyor. Doğum korkusunu yenmeleri ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri konusunda bilgi verilip, gerekirse uygulamalı burada çalışmalar yapılıyor. Aylık yaklaşık 40 kadar gebe, okulumuza gelmekte. Aynı zamanda yakınları, eşleri de doğum sürecinde, hamilelik süreci ile ilgili bilgiler alabilmektedir." dedi.

        Anne adaylarından 27 yaşındaki Kübra Taş, "Gebe okuluna hem gebelik sürecindeki korkularımı yenmek hem normal doğum, sezaryen doğum bunlar hakkında gerekli bilgi almak, doğum sonrası bebeğimi nasıl emzireceğimi, ona nasıl bakacağımı öğrenmek için geldim. Yıkamaktır, ne bileyim uyutmaktır, bu gibi şeyleri öğrenmek için geldim." diye konuştu.

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