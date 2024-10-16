Amasya'da taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
T.A. idaresindeki 05 ABY 381plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 05 T 7551 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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