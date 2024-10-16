Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB’deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, genişleme sahası, istihdam konuları, yeni yatırım talepleri, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın en büyük ilçesi olan Merzifon'un sanayisi ile ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Merzifon OSB'nin her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Bakan, "Toplantımızda bölgemizin en önemli iş sahalarından birisi olan Merzifon OSB'nin genişleme çalışmaları ve devam eden faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Amasya'mızın üretim potansiyelinin farkındayım. Bu potansiyeli ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde daha da yukarı çekmek için ilimizin tüm paydaşlarıyla istişareler yaparak, daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Vali Bakan, toplantının ardından OSB'de plastik ürünler ve kalıp sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti.