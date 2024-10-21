Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Amasya'da, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) öncülüğünde, Sultan Bayezid Cami önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        GÖK-BİR adına açıklama yapan Serdal Benli, Yahya Sinvar'ın şehadetinin sadece bir hüzün kaynağı olmadığını, onun şehadete yürürken ortaya koyduğu tavrın bütün insanlığa ilham olduğunu söyledi.

        Son anına kadar direnişi sürdüren bir lider varken Filistin'i kimsenin yok edemeyeceğini ifade eden Benli, şunları kaydetti:

        "Gazze'yi tamamen harabeye dönüştüren siyonist çete ve işbirlikçiler tüm imkanlarına rağmen Filistin halkını sindiremediler. Filistin halkının mücadelesi işgal rejiminin bu topraklarda geleceği olmadığını kanıtlamıştır. Zannettiler ki bombardımanlar ne kadar artarsa Hamas'ın teslimiyeti o kadar hızlı olur. Ancak tablo tam tersine işaret ediyor. Filistin halkını ve onun temsilcisi Hamas'ı bitirmeye sizin gücünüz yetmez. İşgal rejimi bu topraklarda köksüz bir çeteden ibarettir. Bizim açımızdan en büyük kayıp ise İslam coğrafyasındaki işbirlikçi rejimlerin Hamas'a karşı olan duruşlarıdır. "

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

        Benzer Haberler

        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı
        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Amasya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi seçti
        Huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi seçti
        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı
        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı