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        Amasya'da kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:23
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        Amasya'da kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Merzifon Demokrasi Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Öğretmenevi önünde bir araya gelen katılımcılar, taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak Çanakkale Parkı'na yürüdü.

        Burada toplanan grup adına konuşan Yağmur Özgür, kadın cinayetlerine sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

        Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Özgür, "Bizler artık her defasında katledilen arkadaşlarımızın hesabını sormak değil onlarla el ele yaşamak istiyoruz. Laiklik için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için her yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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