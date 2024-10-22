Amasya'da kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Merzifon Demokrasi Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğretmenevi önünde bir araya gelen katılımcılar, taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak Çanakkale Parkı'na yürüdü.

Burada toplanan grup adına konuşan Yağmur Özgür, kadın cinayetlerine sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Özgür, "Bizler artık her defasında katledilen arkadaşlarımızın hesabını sormak değil onlarla el ele yaşamak istiyoruz. Laiklik için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için her yerdeyiz." ifadelerini kullandı.