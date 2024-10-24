Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta, senaryo gereği hastanenin dahiliye servisinin bulunduğu ikinci katta elektrik kontağından çıkan yangında patlama meydana geldi.
Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi, yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kaan Coşkun, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini bu tarz tatbikatları belirli aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.
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