Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kaan Coşkun, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini bu tarz tatbikatları belirli aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.

Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi, yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.