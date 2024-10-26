Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş görevine başladı
Gümüşhacıköy Kaymakamlığına atanan Büşra Güneş, görevine başladı.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığına atanan Büşra Güneş, görevine başladı.
Kaymakam Güneş, gazetecilere, Gümüşhacıköy'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğu ifade etti.
Güneş, daha sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen protokol üyeleri ve vatandaşları kabul etti.
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