Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş görevine başladı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığına atanan Büşra Güneş, görevine başladı.

Kaymakam Güneş, gazetecilere, Gümüşhacıköy'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğu ifade etti.

Güneş, daha sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen protokol üyeleri ve vatandaşları kabul etti.