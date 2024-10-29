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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, çiçek yerine bağış yapılması çağrısı yaptı

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyen vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:45
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, çiçek yerine bağış yapılması çağrısı yaptı
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyen vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.

        Güneş, Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çiçek yerine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapılmasını istedi.

        Güneş, paylaşımında, vatandaşların bu nazik düşüncelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çiçek göndermek yerine ülkemizin savunma sanayi hamlelerine destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının belirtilen hesap numarasına bağışta bulunmalarını rica ederim." ifadesini kullandı.

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