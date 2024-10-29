Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, çiçek yerine bağış yapılması çağrısı yaptı Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyen vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL