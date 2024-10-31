Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Şeker Fabrikası 670 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker üretecek

        Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. kampanya döneminde 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Şeker Fabrikası 670 bin ton pancardan 80 bin ton kristal şeker üretecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. kampanya döneminde 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretileceğini bildirdi.

        Saatcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üretime 1954'te başlayan Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

        4 il, 13 ilçe ve 10 bölgede yaklaşık 8 bin çiftçiyle anlaşma yaptıklarına dikkati çeken Saatcı, çiftçilerden alacakları 670 bin ton pancardan 150 bin ton küspe, 32 bin ton melas ve 80 bin ton kristal şeker elde edeceklerini anlattı.

        Bugüne kadar tarladaki şeker pancarının yüzde 60'ının söküldüğünü belirten Saatcı, çiftçilere 3,5 milyar lira ödeme yapılacağını vurguladı.

        İklimsel şartlar nedeniyle bu sene şeker pancarındaki polarda 1 ila 1,5 puanlık düşüş olduğuna işaret eden Saatcı, "Şeker pancarından elde edilen şeker, insan sağlığı için çok önemlidir. Şeker, ülkemiz ve dünya genelinde çok önemli, stratejik bir üründür. Saf ve sağlıklı şeker, sadece şeker pancarından elde edilir." dedi.

        Saatcı, fabrikada bin işçi çalıştığını, 71. dönem pancar alım kampanyasının gelecek yıl ocak ayının 15'inde sona ereceğini kaydetti.

        Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan da tesisleri hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de gençlerle yaşlılar buluşuyor
        Gümüşhacıköy'de gençlerle yaşlılar buluşuyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti
        Kaymakam Güneş'ten şehit ailesine ziyaret
        Kaymakam Güneş'ten şehit ailesine ziyaret
        Merzifon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Engelleri aşıp muhtar seçildi, azimle köyüne hizmet ediyor
        Engelleri aşıp muhtar seçildi, azimle köyüne hizmet ediyor
        Amasya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu
        Amasya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu