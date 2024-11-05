Gümüşhacıköy'de doludan zarar gören çiftçilere 7,5 milyon lira ödeme yapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 5 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere 7,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, AA muhabirine, Kuzalan, İmirler, Bacakoğlu, Sallar, Sekü, Alören, Beden, Karatepe, Kırca köyleri ile Hamamözü'nde yaşanan doludan 476 çiftçinin etkilendiğini söyledi.

Mağduriyeti gidermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemesinin çiftçilerin yaralarını sarmada önemli bir adım olduğunu anlatan Çolak, "Zarar gören çiftçilerin tespit edilmesi ve destek ödemelerinin hızlı şekilde yapılması için yoğun çalışma yürüten Amasya Valimize, Amasya milletvekillerimize, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. " dedi.