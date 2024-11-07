Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulundu

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.

Kaymakam Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan araçta düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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