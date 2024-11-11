Merzifon'da trafik komisyonu toplantısı yapıldı

Karaaslan, huzur ve güven ortamının bozulmaması adına hayata geçirilen trafik uygulamalarının devam etmesi amacıyla tüm kurumların iş birliği içinde hareket edeceğini belirterek, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Kaymakamlık Salonu’nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum amirleri katıldı.

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