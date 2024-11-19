Amasya'da arı kovanlarının arasına saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'nınMerzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya’nınMerzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda uygulama noktasında T.Y. idaresindeki 08 EB 354 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Polis ekipleri yaptığı incelemede, aracın kasasında bulunan arı kovanlarının arasına saklanan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek.
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