Amasya'da arı kovanlarının arasına saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı

Araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.