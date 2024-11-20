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        Amasya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin, hafif ticari araçtaki arı kovanlarının arasında yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:12
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        Amasya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin, hafif ticari araçtaki arı kovanlarının arasında yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen kaçakçısı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Telat Y. ve araçta bulunan Gökhan O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arı kovanının içinde de olsa düzensiz göç ile mücadeleye devam edeceğiz. Merzifon bölge trafik ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ağrı'dan Sakarya'ya giden 08 EB 354 plakalı aracın kasasında bulunan arı kovanlarının arasında dün, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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