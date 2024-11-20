Amasya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arı kovanının içinde de olsa düzensiz göç ile mücadeleye devam edeceğiz. Merzifon bölge trafik ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen kaçakçısı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Telat Y. ve araçta bulunan Gökhan O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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