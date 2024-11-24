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        Amasya'da gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:55
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        Amasya'da gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Bir Eylül Mahallesi'nde Bekir Kılıç'a ait bir büyükbaş hayvan gübre çukuruna düşerek mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkardıkları hayvanı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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