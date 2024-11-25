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        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu

        CİHAN OKUR - Amasya'da ablasına özenerek zeka oyunlarına başlayan 6 yaşındaki Anka Deniz Bal, "MIND SUMMIT 2024" organizasyonu kapsamında düzenlenen Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:54
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        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
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        CİHAN OKUR - Amasya'da ablasına özenerek zeka oyunlarına başlayan 6 yaşındaki Anka Deniz Bal, "MIND SUMMIT 2024" organizasyonu kapsamında düzenlenen Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

        Ankara'da 9-16 Kasım tarihlerinde 14 ülkeden yarışmacının katılımıyla düzenlenen Dünya Bestemşe Şampiyonası'na katılan Bal, kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Beş yaşında ablasına özenerek bestemşe kursuna başlayan Bal, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi Canan Alıcıoğlu'ndan eğitim aldı.

        Alıcıoğlu, AA muhabirine, şampiyonadaki en küçük yarışmacının Anka Deniz olduğunu ve her gün 2 saat antrenman yaprak bu şampiyonaya hazırlandığını söyledi.

        Kısa sürede böyle bir başarının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Alıcıoğlu, "Anka bir yıldır çalıştırdığım bir oyuncu. Ablasıyla birlikte çalışıyorduk. Ablasından görüp çok heveslendiği için gelip başladı. Çok azimli ve dirayetli bir çocuk. Ankara'da yapılan Dünya Beştemşe Şampiyonası'nda ikincilik aldık kendisiyle. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        - Bal: "Turnuvada oynadığım herkes benden büyüktü"

        Şampiyonada önemli bir başarıya imza atan Anka Deniz Bal, "Turnuvada oynadığım herkes benden büyüktü. Turnuvada en sevdiklerim Kazakistan'dan gelen Aynur Hoca ve İspanya'dan gelen Sara'ydı. Mangala, bestemşe ve diğer oyunları oynamayı çok seviyorum. Bir yıllık çalışmayla bestemşe oyununda dünya ikincisi oldum. Dünya birincisi olmak istiyorum. Çok çalışacağım ve amacıma ulaşacağım." dedi.

        Anka Deniz'in ablası 11 yaşındaki Arsen Deniz Bal da kardeşiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bestemşe oyununu kardeşime ilk ben öğrettim. Kardeşim dünya ikincisi oldu, çok mutluyum. İlk başlarda motive olsun diye ona bilerek yeniliyordum. Şimdi çok güzel oynuyor. İnşallah hedeflerine ulaşır." ifadelerini kullandı.

        "Orta Asya" kökenli bir mangala oyunu türü olan bestemşe, 50 taş ve iki kişi ile oynanır. Oyun seti üzerinde karşılıklı 5'er adet olmak üzere 10 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazne bulunmaktadır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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