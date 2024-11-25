Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer bir konuşma yaparken, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşova İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.