Amasya'da kum silosunda mahsur kalan köpek AFAD tarafından kurtarıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde kum silosunda mahsur kalan köpek, AFAD ekibince kurtarıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde kum silosunda mahsur kalan köpek, AFAD ekibince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kum silosunda bir köpek bulunduğunu ve çıkamadığını görenler, durumu AFAD'a bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekibi, halat yardımıyla köpeği silodan çıkartarak yiyecek verdi, ardından serbest bıraktı.
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