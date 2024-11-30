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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:10 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:23
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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Ersin Çelik (36) idaresindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre Amasya yönü trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kazada tırda bulunan mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yola saçıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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