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        Taşova'da lise öğrencileri sürücüleri uyardı

        Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte trafik uygulaması yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:21
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        Taşova'da lise öğrencileri sürücüleri uyardı
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        Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte trafik uygulaması yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Öğrenciler, polis ekipleriyle beraber ilçe girişinde durdukları araçların şoförlerine, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı

        Okul Müdürü Serkan Ünal, bu tip etkinlikler yaparak öğrenciler ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Ünal, "Trafik birimleriyle ortaklaşa çalışma yürüterek rutin kontrollerde durdurulan sürücülere, mesleğiniz ne olursa olsun direksiyon koltuğuna oturduğumuzda hepimizin birer sürücü olduğu ve bu sebeple emniyet kemeri takmasının, trafik kurallarına ve hız kurallarına uymasının vatanseverlik göstergesi olduğunu hatırlattık." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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