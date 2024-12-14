Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde hava sıcaklığının azalmasıyla düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
Akdağ Yaylası ve çevre köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu bölge, kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede yağış devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.