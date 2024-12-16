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        MHP Amasya İl Başkanı Akgül, Amasya Belediyesinden işten çıkarmalarla ilgi açıklama yaptı

        MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Amasya Belediyesinde görev yapan 10 sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin yenilenmeyerek işten çıkartılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:39
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        MHP Amasya İl Başkanı Akgül, Amasya Belediyesinden işten çıkarmalarla ilgi açıklama yaptı
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        MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Amasya Belediyesinde görev yapan 10 sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin yenilenmeyerek işten çıkartılacağını bildirdi.

        Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin, seçim çalışmaları boyunca, işten çıkarma yapılmayacağı ve kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağı sözünü verdiğini hatırlattı.

        Sevindi'ye sözlerinin arkasında durması tavsiyesinde bulunan Akgül, "Amasya Belediyesinde 10 sözleşmeli çalışanın sözleşmelerinin yenilenmeyerek işten çıkartılacak olmaları ve yeni işten çıkarmaların planlanması kabul edilemez. Belediyecilikte tasarruf personel çıkartmakla yapılmaz.Yaz konserleri adı altında 4 sanatçıya 7 milyon lira vererek de tasarruf yapılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyasi görüşleri ne olursa olsun sözleşmesi yenilenmeyen ve işten çıkarılmaları planlanan bütün belediye çalışanlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında ve destekçileri olduğumuzu beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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