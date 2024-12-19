Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        TDV Amasya Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediyesi

        Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kollarınce temin edilen, mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        TDV Amasya Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kollarınce temin edilen, mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

        TDV Amasya Şube Başkanı ve Amasya Müftüsü Hamza Bayram, yardım faaliyetinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür etti.

        Yardımlaşma ruhunun paylaştıkça arttığını vurgulayan Bayram, "İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik bu yardımlar toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirirken, soğuk kış günlerinde minik kalpleri ısıtmaya devam ediyor. TDV Amasya Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle çocukların ihtiyaçlarına cevap vererek sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeyi sürdürüyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da

        Benzer Haberler

        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
        Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Polisi görünce kaçmaya çalışan sürücünün minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı
        Polisi görünce kaçmaya çalışan sürücünün minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı
        Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'dan kadın kooperatifine ziyaret
        Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'dan kadın kooperatifine ziyaret
        Gümüşhacıköy sebze pazarına GES kurulacak
        Gümüşhacıköy sebze pazarına GES kurulacak
        Amasya'da "Meme Kanseri Tedavisinde Aksillaya Yaklaşım Sempozyumu" düzenlen...
        Amasya'da "Meme Kanseri Tedavisinde Aksillaya Yaklaşım Sempozyumu" düzenlen...