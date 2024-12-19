TDV Amasya Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediyesi

Yardımlaşma ruhunun paylaştıkça arttığını vurgulayan Bayram, "İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik bu yardımlar toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirirken, soğuk kış günlerinde minik kalpleri ısıtmaya devam ediyor. TDV Amasya Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle çocukların ihtiyaçlarına cevap vererek sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeyi sürdürüyor." dedi.

TDV Amasya Şube Başkanı ve Amasya Müftüsü Hamza Bayram, yardım faaliyetinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kollarınce temin edilen, mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.