Amasya'da zabıtadan dilenci operasyonu

Amasya Belediyesi zabıta ekiplerinin son 1 ayda düzenlendiği operasyonlarda yakalanan 20 dilenci, yapılan işlemler sonrası il dışına gönderildi.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla, Hacılar Meydanı ve Akbilek Mahallesi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 20 kişi yakalanarak, yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.