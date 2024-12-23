Amasya'da yol kontrolünde otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.
Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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