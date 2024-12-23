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        Amasya'da yol kontrolünde otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:47
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        Amasya'da yol kontrolünde otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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