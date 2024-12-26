Amasya Valisi Bakan, Suluova'da incelemede bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Vali Bakan, ilçede Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu tarafından karşılandı.

Suluova Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen müteşebbis heyeti toplantılarına başkanlık eden Bakan, OSB'ler hakkındaki son gelişmeler, mevcut yatırımlar ve ileriye dönük planlamalar hakkında bilgi aldı.

Bakan, daha sonra OSB'lerde faaliyet gösteren Mirza Tekstil ile EKUR Et Entegre firmasını ziyaret etti.

Amasya ekonomisinin tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm ekseninde gelişmekte olduğunu belirten Bakan, Suluova ilçesindeki tarım, sanayi ve besi sektörlerinin il ve ülke ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar sağladığından ifade etti.

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