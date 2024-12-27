Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler Barış G. ve Harun A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.