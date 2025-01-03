Taşova Kaymakamı Kartal'dan köy okuluna ziyaret

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belevi köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflarda öğrencileri ziyaret edip kitap hediye eden Kaymakam Kartal, ülkenin geleceği olan çocuklara iyi bir eğitim almaları için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Çocuklara bol, bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kartal, "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizleri derslerinize çok çalışıp hedeflerinizi yüksek tutup en iyi kademelerde görmek istiyoruz. Sizlerin daha iyi eğitim almanız için bizler de her türlü desteği vereceğiz. Çok kitap okuyup kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz." dedi.