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        Taşova Kaymakamı Kartal'dan köy okuluna ziyaret

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belevi köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:14
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        Taşova Kaymakamı Kartal'dan köy okuluna ziyaret
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        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belevi köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Sınıflarda öğrencileri ziyaret edip kitap hediye eden Kaymakam Kartal, ülkenin geleceği olan çocuklara iyi bir eğitim almaları için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

        Çocuklara bol, bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kartal, "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizleri derslerinize çok çalışıp hedeflerinizi yüksek tutup en iyi kademelerde görmek istiyoruz. Sizlerin daha iyi eğitim almanız için bizler de her türlü desteği vereceğiz. Çok kitap okuyup kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz." dedi.

        Ziyarette Kaymakam Kartal’a, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal eşlik etti.

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