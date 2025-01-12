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        Taşova'da Şehit Uzman Çavuş Aslan için mevlit okutuldu

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda 2024 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:28
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        Taşova'da Şehit Uzman Çavuş Aslan için mevlit okutuldu
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda 2024 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için mevlit okutuldu.

        Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde düzenlenen programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi. Yemek ikramından sonra şehit Aslan'ın mezarı ziyaret edildi.

        Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Amasya Valisi Önder Bakan,"O kahramanlar olmasaydı biz bugün bu rahatlığı, huzuru ve sağlığı bulabilme imkanına sahip değildik. Allah onların hepsinden razı olsun.Onlara layık olmayı nasip etsin. Rabbim vatanımızın birlik ve beraberliğini, özellikle sizlerin köyünüzdeki birliğini bozmasın." dedi.

        Programa, Vali Bakan ile şehidin ailesi, Kaymakam Salih Kartal ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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