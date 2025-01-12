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        Amasya'da firari hükümlü bazanın altında yakalandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazanın altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:05
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        Amasya'da firari hükümlü bazanın altında yakalandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazanın altında yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G'nin Taşova ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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