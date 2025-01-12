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        GÜNCELLEME - Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

        Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:37
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        GÜNCELLEME - Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
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        Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

        İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

        Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ekipler hayatını kaybeden işçilerin cesetlerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

        Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Bakan, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Şu an 2 işçimiz de maalesef hayatlarını kaybettiler, onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerine, köylülerine ve tüm ilimize başsağlığı diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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