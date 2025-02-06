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        Gümüşhacıköy'de "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi ve Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi iş birliğiyle, hastanenin kadın doğum polikliniğini ziyaret eden gebelere "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:20
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        Gümüşhacıköy'de "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi
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        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi ve Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi iş birliğiyle, hastanenin kadın doğum polikliniğini ziyaret eden gebelere "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi.

        Etkinlik kapsamında, normal doğumun faydaları hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcılara broşürler dağıtıldı.

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yunus Katırcı, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi hemşiresi Sevgi Zeytünlü ise bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini ve toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla farklı konularda eğitimler düzenleneceğini kaydetti.

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