Amasya'da üniversiteli gençler umreye uğurlandı

Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, umrenin manevi bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu kutsal ziyaretten en güzel şekilde istifade etmelerini temenni etti.

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