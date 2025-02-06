Amasya'da üniversiteli gençler umreye uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde Amasya'dan Umre'ye gidecek üniversiteli gençler, düzenlenen programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde Amasya'dan Umre'ye gidecek üniversiteli gençler, düzenlenen programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, umrenin manevi bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu kutsal ziyaretten en güzel şekilde istifade etmelerini temenni etti.
İl Müftüsü Hamza Bayram'ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları uğurlandı.
Programa, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.