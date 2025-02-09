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        Suluova'da sahipsiz hayvanlara yem takviyesi yapıldı

        Suluova Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama ve yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:14
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        Suluova'da sahipsiz hayvanlara yem takviyesi yapıldı
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        Suluova Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama ve yem bırakıldı.

        Belediye Başkanı Rifat Uzun, sahipsiz hayvanların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

        Uzun, "Bu şehirde yaşayan her canlı bizler için çok kıymetli. Sokaktaki dostlarımız havaların soğuması ile birlikte maalesef yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Ekiplerimiz ile rutin besleme çalışmalarının yanı sıra ilçemizin muhtelif yerlerinde oluşturduğumuz beslenme noktalarına yem ve mama dağıtımı gerçekleştirerek olası olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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