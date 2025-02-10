Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım

        Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım
        ABONE OL

        Merzifon Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının hem maddi hem de manevi yönden yanlarında olmaya devam ediyor.

        Dernek Başkanı Ayfer Harputlu, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olmak amacıyla 19 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneklerinin bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine yardım eli uzattığını söyledi.

        Kanser hastalarının hayatta var olabilme mücadelesi esnasında onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğunu dile getiren Harputlu, şunları söyledi:

        "Bizler ilçemizde maddi imkanları kısıtlı olan kanser hastalarına yardımcı olmaya, elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerimizle onlara destek ve moral veriyor, hastalarımızı bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını sağlıyoruz. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza kanserle ilgili bilgilendirmeler yapmak üzere doktorlarımızın da katılımıyla toplantılar düzenliyoruz. İhtiyacı olan hastalarımıza desteklerini esirgemeyen Merzifon halkına, dernek arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel."

        Harputlu, derneklerinin hayırsever vatandaşların desteğiyle şu an 112 kanser hastasına yardım eli uzattığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor
        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor
        Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı
        Suluova'da sahipsiz hayvanlara yem takviyesi yapıldı
        Suluova'da sahipsiz hayvanlara yem takviyesi yapıldı