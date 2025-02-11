Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı ile mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla sohbet edip köylerin durumu hakkında bilgi alan Bakan, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten ve kamu hizmetlerinin etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan kişileridir. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Bakan, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Merzifon Ziraat Odası, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Amesia Arı Kadınları Kooperatifini ziyaret ederek, faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

        Merzifon Arasta'sını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan, ardından restorasyonu tamamlanan ve İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek binada inceleme gerçekleştirdi.

        Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan, 2016 yılında Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in Merzifon'da yaşayan ailesini de ziyaret etti.

        Şehidin annesi Ayşe ve babası Hüseyin Er ile sohbet eden Bakan, vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını vurguladı.

        Bakan, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?

        Benzer Haberler

        Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düz...
        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düz...
        Hemşire Minecan soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Hemşire Minecan soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım
        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım