Amasya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Amasya'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 19 ADN 514 plakalı kamyon, Doğantepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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