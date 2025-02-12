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        Amasya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:53
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        Amasya'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 19 ADN 514 plakalı kamyon, Doğantepe mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile kamyonette bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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