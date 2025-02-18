Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da karla mücadele çalışmalarını inceledi

Vali Bakan, ilçeye bağlı Derealan köyünde yol açma çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekiplerini ziyaret etti. Karla mücadele ekiplerini özverili çalışmasından dolayı kutlayan Bakan, işlerinde kolaylıklar diledi.

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