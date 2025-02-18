Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da karla mücadele çalışmalarını inceledi
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köyde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Vali Bakan, ilçeye bağlı Derealan köyünde yol açma çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekiplerini ziyaret etti. Karla mücadele ekiplerini özverili çalışmasından dolayı kutlayan Bakan, işlerinde kolaylıklar diledi.
Bakan, çalışmalar hakkında Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar'dan bilgi aldı.
Vali Bakan'a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan eşlik etti.
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