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        Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali toplantısı yapıldı

        Amasya'da 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:48
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        Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali toplantısı yapıldı
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        Amasya'da 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, bu yıl da festivalin önemine uygun şekilde kutlanması için yapılması gerekenler ele alındı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, festivalin sadece Amasya için değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

        Organizasyonun en iyi şekilde planlanması gerektiğini belirten Vali Bakan, "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, Amasya'nın kültürel mirasını yaşatan ve Atatürk'ün hatırasını onurlandıran önemli bir etkinliktir. Bu yıl da festivalin layıkıyla gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte gereken çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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