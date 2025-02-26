Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali toplantısı yapıldı

Amasya'da 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bu yıl da festivalin önemine uygun şekilde kutlanması için yapılması gerekenler ele alındı.

Amasya Valisi Önder Bakan, festivalin sadece Amasya için değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Organizasyonun en iyi şekilde planlanması gerektiğini belirten Vali Bakan, "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, Amasya'nın kültürel mirasını yaşatan ve Atatürk'ün hatırasını onurlandıran önemli bir etkinliktir. Bu yıl da festivalin layıkıyla gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte gereken çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz." dedi.